В Басманном районе Москвы снесли незаконную автомойку

Снесенная незаконная постройка. Фото предоставлено: пресс-службой Госинспекции по недвижимости Москвы

Ещё одним самостроем в столице стало меньше. Зачистку города продолжают сотрудники Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. В этот раз они проверили земельный участок, выделенный ранее для эксплуатации существующих административных и производственных зданий. Прямо там, на Большой Почтовой улице, владение 36, строение 6-7-8, инспекторы и обнаружили незаконное сооружение. Хотя на этой земле было запрещено что-либо строить, одно из старых законных зданий площадью 440 квадратных метров исчезло. А на его месте выросла новая постройка - с другой площадью и размерами. Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, самостроем оказалась одноэтажка высотой 4 метра. На 135 квадратных метрах в ней разместилась автомойка.

«Земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось, - уточнил глава ведомства. - Договор аренды уже расторгнут. Приняты меры по пресечению нарушению и ликвидации незаконной постройки».

Демонтаж стихийного сооружения взяла на себя Госинспекция по недвижимости. Затем она же привела в порядок освободившуюся площадку.