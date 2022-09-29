Ранее судимый приезжий угнал оставленный без присмотра автомобиль в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранее судимый 47-летний приезжий из ближнего зарубежья мужчина похитил иномарку москвича, который отошёл, оставив ключи в замке зажигания. Злоумышленник сел и уехал в неизвестном направлении на чужом авто. Произошло это около торгового комплекса на 14 км МКАД, пишет «МВД Медиа».

Водитель вернулся через пару минут и увидел, что машины, в которой лежали деньги и товар, нет на месте. Он обратился в полицию. Материальный ущерб оценили в более одного миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали угонщика. Также в одном из дворов в районе Капотня обнаружили и похищенный автомобиль. Деньги и все ценные вещи были внутри транспортного средства. Имущество вернули владельцу.

По признакам кражи в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Москве хулиган угнал авто, пока водитель дрался с пешеходом. KP.RU писал, что он проехал не больше 10 метров и врезался в дом.