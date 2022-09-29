Бочкарёв: Более 200 домов построено по программе реновации в Москве

Со старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые технологии помогают московским строителям работать еще эффективнее. По словам вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, цифровизация проектных и строительных работ позволяет существенно ускорить реализацию программы реновации жилья в столице.

«Со старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов. В них уже переехали и переезжают почти 90,5 тысяч москвичей. При этом в настоящее время проектируется и строится еще более 400 домов почти на 7,5 миллионов квадратных метров», - отметил Андрей Бочкарёв.

Задать высокие темпы в реновации помогли новые цифровые решения, которые сейчас активно применяются в строительной сфере.

«Для начала проводится оцифровка основных процессов проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на основе единой облачной платформы Exon, что позволяет автоматизировать и управлять строительными процессами. Таким образом для всех участников строительства – заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков – в одном сервисе и едином интерфейсе доступны вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели», - рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Облачная платформа Exon помогает систематизировать процесс хранения документации, сокращает сроки согласования бумаг и позволяет организовать контроль на всех этапах проектов.

«Не менее важно и то, что взаимоотношения и взаиморасчеты с персоналом на многих объектах реновации жилья проводятся через отечественный мобильный сервис, который интегрирован с налоговой службой, Госуслугами и другими необходимыми сервисами», - уточнил Андрей Бочкарёв.

В ходе цифровизации строительной сферы зарубежные программы активно заменяются на отечественные. По мнению генерального директора ГК «Аметист Групп» Марата Хафизова, применение российского программного обеспечения на всех этапах строительства - важный шаг в части импортозамещения технологий.

«Строительство жилья по программе реновации в Москве – масштабный проект, в котором происходит комплексное внедрение цифровых решений, позволяющее автоматизировать и управлять всеми строительными процессами. С помощью этих решений мы не только повышаем эффективность стройки, но и самое главное – можем создавать дома, объекты, максимально комфортные для жизни», - подчеркнул Марат Хафизов.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в столице сдали 29 новых многоэтажек и передали под заселение 39 новостроек.

«Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала года в столице было введено в эксплуатацию 29 домов, жилой площадью почти 340 тысяч квадратных метров и передано под заселение 39 новостроек, жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, дополнительно подобраны 29 стартовых площадок. Таким образом, их общее число достигло цифры 561», - рассказал вице-мэр Москвы.