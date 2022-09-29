«Боевое братство»: Частичная мобилизация направлена на сохранение будущего России и ее семей

По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация направлена на сохранение будущего семей и государства в целом, считает заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Ляпин.

«На сегодня стоит вопрос о будущем нашего государства, включая его выживание, исходя из того, что Украине поставляет вооружение НАТО и Вашингтон, которые стремятся раздробить, а, может быть, и уничтожить нашу страну. И самое важное - стоит вопрос о защите нашей страны, наших семей», - подчеркнул Евгений Ляпин в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

Всероссийская организация ветеранов уже много лет занимается реабилитацией не только участников боевых действий, но и мирных жителей. По словам Евгения Ляпина, члены боевого братства не раз становились свидетелями последствия агрессии.

«Мы, «Боевое братство», все эти годы сталкиваемся с последствиями реабилитации раненых, не только участников и добровольцев, но и самих жителей. И это все однозначно говорит о «гибридной агрессии», совершаемой с 2014 года и направленной на уничтожение не только Новороссии, но и нашего государства. И если мы сейчас это не остановим, а другого пути у нас нет, России не будет в этом случае», - отметил Евгений Ляпин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По решению правительства РФ, за всеми, кто проходит по частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места. Вернувшись, люди смогут вновь приступить к своим обязанностям. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной поддержке призванных военнослужащих. Мобилизованные будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Меры поддержки распространяются на военнослужащих, призванных военным комиссариатом Москвы.

Для удобства призванных на службу горожан в Москве работают резервные пункты мобилизации. Они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь получившие повестку граждане проходят медкомиссию и оформляют необходимые документы. Резервные пункты позволяют обеспечить комфортные условия для мобилизованных и помогают оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. Места для пунктов выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.