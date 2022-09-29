Эксперт назвал самые прибыльные профессии ближайших 10 лет в Москве

Одной из самых прибыльных отраслей станет внутренний туризм Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие 5-10 лет самыми прибыльными профессиями станут те, что будут связаны с туризмом, производством электроники, машиностроением и IT-сферой, а также агросектором, заявил в интервью «Вечерней Москве» карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Также как перспективное с точки зрения уровня зарплат место работы хедхантер оценил и банковский сектор.

Специалист отметил, что выбирать место работы с наиболее высоким доходом стоит не только по должности, но и по сфере занятости. И привел в качестве примера работу бухгалтера в разных секторах и в сфере цифровых технологий, где заработок выше.

В агросекторе зарплаты растут у руководителей, а не у рядовых работников. А в сферах, связанных с наукоемкими производствами вроде электроники, доход повышается у высококвалифицированных специалистов. Банковский сектор сохраняет позиции в топе за счет стабильности.

Представители внутренней туриндустрии могут рассчитывать на рост зарплат из-за увеличившегося спроса на услуги.

- Это означает, что работодатели будут повышать заработные платы сотрудникам и откроются новые направления в туристической индустрии, — отметил Ильгиз Валинуров.

Эксперт отметил, что рост прибыльности будет способствовать тому, что поднимется и уровень оказываемых туристам услуг.

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