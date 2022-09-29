"Погружение в глубокую осень": Тишковец заявил об уходе тепла из Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потепление, ожидающееся в Москве на конец сентября - начало октября, станет последним в 2022 году. Дальше москвичей ждёт постепенное похолодание, постоянные дожди и полноценная осень. Об этом в эфире "Вести ФМ" заявил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, тепло в Москве будет лишь до начала следующей недели, то есть до 3-4 октября, а дальше жителей столицы ожидает постепенный вход в полномасштабную осень. Так, сегодня в Москве +12-14, в Подмосковье +10-15. В пятницу и субботу тоже будет около +15 градусов, но при этом на солнце синоптик посоветовал не рассчитывать.

Начиная же со следующей недели опять начнётся похолодание, и судя по всему, оно уже станет окончательным - "старого бабьего лета", которое обычно бывает в конце сентября и начале октября, синоптик не прогнозирует.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в начале октября Москва попадёт в центр холодного атмосферного фронта, и температура опустится до +9-13 градусов.