«Боевое братство»: Против России ведется настоящая война Запада

Частичная мобилизация поможет выполнить все цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Минобороны РФ/ТАСС.

Благодаря объявленной в стране частичной мобилизации Россия сможет достигнуть все цели и задачи специальной военной операции, считает заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Коновалов.

«Свое отношение «Боевое братство» уже высказало. Это поддержка и президента РФ, и спецоперации. Мы понимаем важность и необходимость в частичной мобилизации, потому что каких-то целей и задач невозможно без этого на сегодняшний день достигнуть. Против нас, по сути, организована настоящая война Запада - от поставок оружия до наемников», - заявил Сергей Коновалов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Зампред общественной организации ветеранов подчеркнул, что перед отправкой в зону СВО мобилизованные граждане пройдут боевую подготовку.

«Они сначала, действительно, пройдут все азы, кто-то вспомнит свои навыки. Хотелось бы пожелать всем мобилизованным вернуться, чтобы их дождались семьи, чтобы они были живы-здоровы», - отметил Сергей Коновалов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Для поддержки мобилизованных мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные москвичи будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Для уточнения списков мобилизованных в военкоматах Москвы созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. По словам Сергея Собянина, столичные военные комиссариаты отзывают повестки, разосланные по ошибке.

- С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа Президента и приказов Минобороны России, - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Глава города уточнил, что после дополнительной сверки списков военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток москвичам, которых мобилизовали на основании недостоверных или неточных данных. Сергей Собянин пообещал, что военкоматы будут и дальше уточнять списки призванных на службу. Кроме того, в столице появилась телефонная горячая линия по вопросам мобилизации. Уточнить информацию по призывным повесткам москвичи могут по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.

Ранее то, что в Москве идет сверка и корректировка списков мобилизованных горожан, подтвердил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.