Маршрут четырёх трамваев в Москве изменится с 1 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 октября в Москве меняется маршрут нескольких трамваев - из него исключаются станции "Сокол" и "Братцево", но только по субботам и воскресеньям. Об изменениях сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Речь идёт о трамваях №№ 6 и 23, они не будут работать по выходным в принципе. Другие трамваи, №№ 15 и 28, будут ходить по уикендам от Таллинской улицы до станции "Войковская", и от проспекта Маршала Жукова до метро "Щукинская" соответственно.

Вместо трамваев департамент рекомендует пользоваться автобусным маршрутом № 6 от "Братцево" до метро "Сокол" (Гидропроект), а также автобусами, следующими по Волоколамскому шоссе, и трамваями до станции метро "Войковская".

Причиной таких изменений стала реконструкция трамвайных путей на указанных участках. Работы будут проводиться на Волоколамской эстакаде, а также на разворотном кольце у метро «Сокол». Ремонт требует закрытия движения трамваев, но только по выходным дням, когда пассажиров меньше.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве продолжают модернизировать трамвайные линии, с упором на тихий ход и комфорт пассажиров.