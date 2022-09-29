Полицейский сбил мужчину на участке трассы «Крым» в Москве

В Москве полицейский сбил пересекавшего дорогу не по переходу мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве полицейский сбил мужчину на участке трассы «Крым». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

ДТП произошло в ночь на среду, 28 сентября, на участке федеральной трассы М-2 «Крым». За рулем автомобиля находился сотрудник столичного главка полиции. В момент аварии он был трезв.

Сбитый пешеход переходил дорогу вне зоны «зебры». Из-за полученных травм мужчине понадобилась помощь врачей, его госпитализировали. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве таксист сбил курьера на моноколесе. Как писал KP.RU, автомобилист пересекал пешеходный переход на красный сигнал светофора. Пострадавший моноколесист погиб на месте происшествия.

А в начале сентября в столице водитель легковушки сбил мальчика на пешеходном переходе и уехал. Виновного в аварии 19-летнего парня нашли.