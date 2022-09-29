Московская полиция задержала закладчика с 41 граммом мефедрона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве задержали 21-летнего закладчика, расфасовывавшего наркотики по тайникам в районе Магаданской улицы. При себе у молодого человека нашли шесть свёртков с мефедроном, о чём сообщает пресс-служба МВД России.

Как пишут в ведомстве, полиция задержала закладчика в тот момент, когда он разносил свёртки по тайникам на Магаданской улице в Москве. Изъятые у него свёртки с неопознанным веществом передали в лабораторию, где стало ясно что это мефедрон. Общий вес наркотика, имевшегося при себе у молодого человека, составил 41 грамм.

Помимо прочего, в указанном районе полиция нашла шесть уже сделанных тайников с наркотиками - закладчик успел подложить туда запрещённые вещества до того, как его задержали. Из них также были изъяты шесть свёртков с синтетическими наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ, закладчика поместили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будут судить руководителей и членов целого сообщества наркоторговцев, у которых изъяли килограммы "синтетики".