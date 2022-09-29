В московском МФЦ опровергли слухи о выдаче повесток посетителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появившаяся в соцсетях и некоторых медиа информация о том, что сотрудникам офисов "Мои документы" в Москве поручено выдавать повестки посетителям, является ложной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичных центров госуслуг. Там подчеркнули, что центры госуслуг выступают с официальным опровержением этих слухов.

Ранее KP.RU сообщил, что в военкоматах Москвы сформировали специальные группы, которые будут рассматривать жалобы на призыв с нарушением законов. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что призванные по ошибке москвичи уже начали получать уведомления об отзыве повесток.

При этом для быстрого реагирования на обращения горожан по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

Свою горячую линию по вопросам мобилизации запустила и «Комсомольская правда». Обозреватель Виктор Баранец отвечает на самые популярные вопросы.