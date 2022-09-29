Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации

Три резервных пункта мобилизации открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Временные пункты мобилизации в столице продолжают принимать москвичей. Три новых резервных пункта открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Сюда приходят не только те, кто получил повестку, но и добровольцы, желающие участвовать в спецоперации на Украине. Москвичи говорят о необходимости проявить верность Родине и готовности защитить свою семью.

«Я являюсь офицером запаса. Соответственно прибыл на место, готов выполнить любую задачу. У меня дочь и жена офицера, я всем сказал, что если что, я готов. Мы должны проявить верность Родине, патриотизм, любовь к семье», - рассказал один из мобилизованных в эфире телеканала «Москва 24».

Временные пункты созданы для удобства мобилизованных. Они организованы по принципу «одного окна». Мобилизационный пункт на ВДНХ разместился в одном из павильонов выставочного центра. Он объединил три военных комиссариата - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Пункт в Музее Москвы организован на базе Тверского, Замоскворецкого и Красносельского комиссариатов. В Театр Виктюка приходят горожане, получившие повестки от Преображенского военкомата.

«Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию», - рассказала корреспондент телеканала «Москва 24».

По словам журналистки, к мобилизационному пункту прибывают мужчины, полностью готовые отправиться на службу: уже в форме, со всеми необходимыми вещами.

«Кроме того, и добровольцы сюда приходят, для этого им достаточно предъявить военный билет и сообщить о своем желании присоединиться к военным», - рассказала корреспондент.

Временные резервные пункты были открыты для удобства призванных на службу горожан. Они позволяют обеспечить комфортные условия для мобилизованных и помогают оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих комиссариатов. Места для пунктов выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.

Напомним, на военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских военкоматах появились специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники военных комиссариатов перепроверяют и уточняют списки горожан, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. По словам главы города, те, кого призвали по ошибке, уже получили уведомления об отзыве повесток. Мэр Москвы пообещал, что специальные группы для рассмотрения жалоб по призыву будут работать на постоянной основе.

Для оперативного реагирования на конкретные жалобы по мобилизации открыт специальный канал на телефонных линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.