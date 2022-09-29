Переделкино, Мещерская и Марьина Роща: Какие ещё станции появятся на МЦД для пассажиров

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До конца 2022 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) построят и реконструируют шесть станций. Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв рассказал подробнее, где они появятся и что уже сделано для удобства пассажиров.

«Мы планируем завершить в этом году строительство нового остановочного пункта на МЦД-2 - Марьина Роща, - сообщил заммэра. - Одновременно будут полностью реконструированы станции Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково и Окружная».

По его словам, за девять месяцев 2022-го открылись две новые станции на действующем и перспективном диаметрах. Это Печатники - на МЦД-2 и Минская - на МЦД-4. Кроме того, горожане и туристы начали пользоваться после реконструкции ещё двумя станциями - Площадь трех вокзалов МЦД-2 и Толстопальцево МЦД-4.

При этом продолжается и прокладка дополнительных путей на маршрутах диаметров. Например, за это время построили и запустили третий путь длиной четыре километра на участке Каланчёвская-Курская. Глава столичного стройкомплекса назвал основные сложности, с которыми приходится сталкиваться строителям при создании железнодорожной инфраструктуры в застроенных районах города. Среди них, к примеру, стесненные условия для работы и необходимость перекладки большого количества инженерных коммуникаций.

Напомним, Московские центральные диаметры свяжут столицу и ближайшее Подмосковье. Сейчас для пассажиров работают первые две линии - МЦД-1 Одинцово-Лобня («Белорусско-Савеловский») длиной 52 километра и МЦД-2 Нахабино-Подольск («Курско-Рижский») длиной 80 километров. В ближайшие годы готовятся к запуску еще три маршрута - Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко:

- Благодаря появлению транспортной магистрали территория рядом с ней преображается. Сейчас мы можем наблюдать активный редевелопмент участков вдоль МЦД. Насыщение территорий новыми функциями способствует появлению субцентров, которые необходимы для мегаполиса и снижения транспортно-пассажирского потока.