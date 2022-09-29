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Общество29 сентября 2022 12:59

Директор московской фирмы целый год не платил зарплату 100 сотрудникам

В общей сложности он задолжал работникам более 49 млн рублей
Мила ГЕНЬ
Директор московской фирмы целый год не платил зарплату 100 сотрудникам

Директор московской фирмы целый год не платил зарплату 100 сотрудникам

Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор ООО «АРКС Энергомонтаж» стал фигурантом уголовного дела за невыплату сотрудникам заработной платы. Руководитель целый год, с мая 2021-го по май 2022-го не рассчитывался со своими работниками. В общей сложности он задолжал более 49 млн рублей, рассказали в следственном комитете России по Москве.

Гендиректор предприятия стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам. Расследование дело завершено Хорошевским межрайонным следственным отделом.

Как стало известно следствию, в период с мая 2021-го по май 2022 года руководитель ООО «АРКС Энергомонтаж» полностью не выплатил заработную плату более 100 работникам.

В ходе предварительного следствия суд наложил арест на имущество работодателя на сумму свыше 47 млн рублей. Благодаря проведенной правоохранительными органами работе, гендиректор полностью признал свою вину и погасил всю задолженность перед сотрудниками. Сумма выплат превысила 49 млн рублей.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам фирмы на западе Москвы. Организация задолжала работникам более 9 млн рублей, писал KP.RU.