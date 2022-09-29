Директор московской фирмы целый год не платил зарплату 100 сотрудникам Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральный директор ООО «АРКС Энергомонтаж» стал фигурантом уголовного дела за невыплату сотрудникам заработной платы. Руководитель целый год, с мая 2021-го по май 2022-го не рассчитывался со своими работниками. В общей сложности он задолжал более 49 млн рублей, рассказали в следственном комитете России по Москве.

Гендиректор предприятия стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам. Расследование дело завершено Хорошевским межрайонным следственным отделом.

Как стало известно следствию, в период с мая 2021-го по май 2022 года руководитель ООО «АРКС Энергомонтаж» полностью не выплатил заработную плату более 100 работникам.

В ходе предварительного следствия суд наложил арест на имущество работодателя на сумму свыше 47 млн рублей. Благодаря проведенной правоохранительными органами работе, гендиректор полностью признал свою вину и погасил всю задолженность перед сотрудниками. Сумма выплат превысила 49 млн рублей.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам фирмы на западе Москвы. Организация задолжала работникам более 9 млн рублей, писал KP.RU.