Дептранс Москвы сообщил о дополнительных перекрытиях движения в центре города 30 сентября

Дептранс Москвы сообщил о дополнительных перекрытиях движения в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ещё ряд улиц и набережных в центре Москвы будут перекрыты для движения 30 сентября. Автомобилистов столицы настоятельно просят воздержаться от поездок в центр в этот день, либо пользоваться общественным транспортом. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Известно, что дополнительно для проезда перекроют движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных. А также на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке, с 10:00 по московскому времени.

Также перекрыта будет Фрунзенская набережная от ул. Хамовнический Вал до Садового кольца, с 00:01 30 сентября. В зоне перекрытий также будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты для объезда указанных участков.

Ранее KP.RU сообщал об основном "пакете" перекрытий дорожного движения в центре Москвы, запланированном за 30 сентября.