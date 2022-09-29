Москвичку изнасиловали после знакомства в развлекательном заведении

Двое обвиняемых в изнасиловании мужчин отправляются под суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве под суд идут двое мужчин 32 и 22 лет, которые в апреле этого года изнасиловали 24-летнюю девушку на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

С потерпевшей они познакомились незадолго до преступления в одном из развлекательных заведений столицы. Вместе они отправились на бульвар Яна Райниса, где в подъезде одного из жилых домов и напали на девушку. Та попыталась дать отпор, но ее избили.

В сообщении отмечается, что у преступников был преварительный сговор, а девушка находилась в беспомощном состоянии.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что полицейский сбил мужчину на участке трассы «Крым» в Москве. Сотрудник правоохранительных органов был трезв, авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами.