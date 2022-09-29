Мужчина получил удар ножом в Москве, пытаясь защитить жену от напавшей на неё подруги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летний мужчина получил ножевое ранение, когда влез в ссору между своей женой и её подругой, пришедшей к ней в гости. Он попытался защитить супругу от разъярённой знакомой, но та ударила его ножом по руке. Об этом пишет РЕН ТВ, со ссылкой на собственный источник.

28 сентября, в доме на улице Егора Абакумова, мужчина заметил что его 25-летняя жена и её знакомая, пришедшая в гости, ссорятся. По предварительным данным муж встал на защиту своей супруги, однако её подруга полоснула его ножом по руке.

В итоге обе девушки были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств, по этому случаю назначена проверка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве произошёл жуткий, но не до конца ясный случай - женщину убили на глазах у её мужа, когда та гуляла с собакой. Супруга 52-летнего пенсионера МВД поссорилась с прохожим, и тот выстрелил ей в голову, как заявляет сам мужчина.