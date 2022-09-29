Отбывшие на мобилизацию москвичи получат дополнительное обмундирование от города почтой Фото: Александр ГЛУЗ

Мобилизированные ранее жители Москвы начнут получать дополнительное обмундирование и снаряжение от городских властей посылками - все получат особые комплекты, оплаченные столицей. Об этом сообщает KP.RU.

Как сообщают наши корреспонденты, помимо дополнительных денежных выплат было решено снабжать мобилизованных укомплектованным снаряжением, для чего на складах уже заготовлены наборы для каждого солдата.

Мобилизованным выдают зимние костюмы и берцы, стаканчики, средства для личной гигиены, беруши и салфетки. Также солдаты получают комплекты термобелья и летние варианты военных костюмов. Всё полученное помещается в компактный вещевой мешок, поэтому создаст минимум дополнительной нагрузки.

- Заготовлено комплектов столько, сколько по плану будет частичной мобилизации в Москве, весь размерный ряд у нас есть. Помимо этого мы еще каждому мужчине даем сухие пайки на дорогу и на время оформления, — заявляет военный комиссар Замоскворецкого района Центрального административного округа Москвы Алексей Буянов.

Буянов добавил, что это не окончательные комплектации дополнительных наборов обмундирования, и они ещё будут пополняться. Те москвичи, которые уже успели уехать в войсковые части, получат комплекты чуть позже, посылками.

Ранее KP.RU сообщал о том, что жители столицы продолжают прибывать на призывные пункты мобилизации.