Движение на 74-м км МКАД затруднено из-за столкновения грузовика с легковым автомобилем

Движение на МКАД затруднено из-за столкновения грузовика с легковушкой Фото: Олег Укладов

Серьёзная авария случилась на 74-м километре Московской кольцевой автодороги. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик, из-за чего движение перекрыто по трём полосам из пяти. Об этом пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Как сообщается, подробностей происшествия, обстоятельств и информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают экстренные службы города. В ведомстве просят водителей заранее подумать о маршруте объезда, так как движение сильно затруднено из-за сокращения на участке аварии числа доступных полос.

Ранее KP.RU сообщал о другой аварии с участием легкового автомобиля и грузовика, случившейся на МКАД 28 сентября. Столкновение было жёстким, от удара "Ладу" разорвало на две части. Её водитель был госпитализирован прибывшими медиками, он находится в тяжёлом состоянии.