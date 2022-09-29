«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы 30 сентября

Москвичей предупреждают о "жёлтом" уровне опасности из-за грозы 30 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу 30 сентября в Москве ожидается гроза, причём она будет достаточно мощной, потому что синоптики объявили "жёлтый" уровень опасности в связи с надвигающимся погодным явлением. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 11:00 до 21:00 30 сентября. При этом гроза ожидается на сплошной, она накроет Москву лишь частично, поэтому некоторые районы города непогода может и обойти стороной.

Ранее KP.RU сообщал о том, что москвичей всё же может порадовать бабье лето, хоть оно и будет запоздавшим. По оценке ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца, потепление должно начаться с 5 октября в связи с надвигающимся антициклоном и повышением атмосферного давления. Температура воздуха днём поднимется до +15 градусов, а небо будет безоблачным и безветренным.