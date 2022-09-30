Дорожная карта Росатома пополнилась разработкой столичной инжиниринговой компании

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Электротранспорт уже давно не фантастика для жителей городов, а реальность. По общественным маршрутам пассажиров все чаще перевозят умные и экологичные машины. При этом для них появляется дополнительная инфраструктура. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, современный транспорт помогают развивать городские компании, разрабатывающие все больше экологичных ноу-хау. Одна из свежих новинок - суперконденсаторные системы для трамваев и вагонов метро.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Московская инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» разработала суперконденсаторные системы рекуперации, - отметил глава ведомства. - Они позволяют повысить энергоэффективность транспорта и снизить энергопотребление и углеродный след».

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, решение компании внесли в дорожную карту Росатома по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии. Новинка столичных разработчиков отличается несколькими уникальными свойствами. Не зря это суперконденсатор! По сравнению с обычными аккумуляторами у него высокая мощность. Ещё одно преимущество - работа при экстремально низких температурах (до -50 градусов). Кроме того, среди достоинств ноу-хау - скорость накапливания, степень отдачи электрического заряда и продолжительный срок службы – более 10 лет. Суперконденсатор имеет систему предиктивного анализа. Она контролирует состояние накопителей во время движения транспорта. Если необходима их замена, то система вовремя об этом оповестит. В результате те же трамваи и вагоны метро работают надежнее.