Комплексы для строительства тоннелей метро оснастят датчиками московского производства

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Станции подземки и тоннели строятся в столице в том числе благодаря новейшим технологиям и технике, созданным московскими разработчиками. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, среди них - компания «Пьезус», имеющая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский Фото: предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Предприятие создало датчики давления для буровых и других механизированных тоннелепроходческих комплексов, - отметил глава ведомства. - Разработка заменит ушедшие с российского рынка иностранные аналоги».

По его словам, скоро на стройплощадки столичного метро поступит первая партия новых датчиков давления. Основные их особенности перечислил заместитель технического директора по производству компании «Пьезус» Дмитрий Тюменцев. В этом списке есть и уникальные комплектующие, такие, как механическое присоединение, выпускаемое предприятием на собственной металлообрабатывающей линии. Кроме того, новинка легко справляется с работой в тяжелых условиях со средами, насыщенными взвесями, камнями, песком и другими твердыми частицами. «Изделия не уступают по характеристикам приборам иностранного производства», - подчеркнул представитель компании.