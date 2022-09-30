Площадь ДНР в Москве выложили гранитной плиткой и обустроили для отдыха горожан

Площадь расположена в Пресненском районе Фото: Алиса ТИТКО

В центре Москвы завершились работы по благоустройству появившейся этим летом перед посольством США в Большом Девятинском переулке площади Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Здесь появилась широкая пешеходная зона, замощенная гранитной плиткой, газоны и цветники, взрослые деревья: липы, ели, клены. Прохожие могут отдохнуть на новых установленных скамьях.

Территория освобождена от кабельных линий - коммуникации убрали под землю. Также тут обустроили дождеприемные колодцы, поставили дюжину фонарей со светодиодами.

Он добавил, что при благоустройстве сохранили возможность для размещения памятника защитникам Донбасса.

Как сообщал KP.RU, весной 2022 года общественники предложили дать название площадям перед посольствами США и Великобритании в честь Донецкой и Луганской Народной Республик. В июне москвичи выбрали названия для этих площадей.