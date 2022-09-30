Тишковец: теплый пасмурный день с температурой до +16 ждет жителей Москвы 30 сентября

30 сентября в Москве будет дождливо, но относительно тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день сентября в столице будет облачно, пасмурно, но тепло - воздух днем прогреется до +14...+16 градусов тепла, сообщил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Этот показатель будет на несколько градусов выше климатической нормы для этих дней.

Не исключены осадки. Скорость ветра южных румбов составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и поднимется до 748 мм ртутного столба.

- В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором Северо-Атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии. Поэтому ожидается преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди.

По прогнозу Росгидрометцентра, в ночь на 1 октября ожидается понижение температуры до +11...+13 градусов, также возможны дожди.

Ранее KP.RU сообщил, когда столичные синоптики ждут выпадения первого снега в Москве.