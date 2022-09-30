Андрей Бочкарёв: На станции БКЛ «Текстильщики» началось строительство пересадочного моста

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о начале сооружения монолитных конструкций пересадочного моста от будущей станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки

«Станция "Текстильщики" БКЛ располагается между Шоссейной улицей и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки», – пояснил Андрей Бочкарёв, подчеркнув, что станция БКЛ станет важной составляющей формируемого транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) добавил, что транспортно-пересадочный узел «Текстильщики» объединит метро, автобусные маршруты и платформу МЦД-2.

«Мост в дополнение к действующему городскому подземному переходу под железнодорожными путями позволит, в частности, эффективно распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта», – уточнил Юрий Кравцов.

По словам гендиректора «Мосинжпроекта», в ходе реализации проекта ТПУ будут организованы остановки наземного транспорта, подходы к ним и построены подъездные дороги для автобусов. Помимо этого уже ведется комплексное благоустройство территории, которое включает озеленение и укладку гранитной плитки.

Станция БКЛ «Текстильщики», на базе которой создается ТПУ, находится в высокой степени готовности.

К восточному участку БКЛ метро входят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Общая его протяженность составляет около 11 км. Открытие восточного участка улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

Строительство Большой кольцевой линии - основной проект столичного метростроения. Длина БКЛ превысит 70 км. На линии будет 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров.