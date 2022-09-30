Синоптик пообещал москвичам дожди с грозами в первых выходные октября 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Предстоящие выходные будут дождливыми. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

На Москву идут циклоны с юго-запада, к выходным, 1 и 2 октября, столицу накроет сразу два из них.

- Соответственно, в выходные будет достаточно дождливо. Также возможны кратковременные грозы. Столбик же термометра установится на отметке в 15–17 градусов, — заявил Шувалов NEWS.ru.

А ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Центральной части страны с 5 по 10 октября установится теплая погода.

Синоптики называют это «старым бабьим летом», днем воздух будет прогреваться до 10–15 градусов тепла.