В Москве работники префектур разносят по домам уведомления об отзывах повесток

По итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан, повестки, которые выписаны на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о совместном с городскими службами оперативном рассмотрении сотрудниками военкоматов жалоб жителей мегаполиса по вопросам мобилизационных повесток. Для таких обращений открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы созданы специальные группы для работы по этому направлению.