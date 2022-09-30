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Общество30 сентября 2022 7:48

В Москве работники префектур разносят по домам уведомления об отзывах повесток

Сотрудники столичных префектур доставляют отзывы аннулированных после проверки повесток
Сергей КУЗНЕЦОВ

По итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан, повестки, которые выписаны на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о совместном с городскими службами оперативном рассмотрении сотрудниками военкоматов жалоб жителей мегаполиса по вопросам мобилизационных повесток. Для таких обращений открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы созданы специальные группы для работы по этому направлению.