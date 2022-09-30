Жителя Москвы арестовали по обвинению в покушении на мошенничество на 5,5 млн рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве арестовали 48-летнего жителя столицы, обвиняемого в покушении на мошенничество. Мужчина предлагал знакомой заплатить 5,5 миллиона рублей за прекращение уголовного преследования ее родственника, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

По данным ведомства, в ходе личных встреч обвиняемый пытался выманить у женщины крупную сумму. Москвич уверял, что эти деньги он якобы передаст должностным лицам органов внутренних дел, которые проводили предварительное следствие в отношении ее близкого родственника. Однако на самом деле мужчина планировал оставить денежные средства себе. Потерпевшая обратилась в полицию.

Передача части суммы (2,5 млн рублей) проходила под контролем правоохранителей и сотрудников Следственного комитета. Возле дома на Волгоградском проспекте мужчина забрал деньги у знакомой, но не успел ими распорядиться. Мошенника задержали омоновцы.

В квартире фигуранта провели обыски, из автомобиля москвича изъяли технические устройства и иные предметы, представляющие интерес для следствия. Кроме того, правоохранители организовали очные ставки с потерпевшей. Мужчине предъявили обвинение. Его отправили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что жительница Подмосковья отдала 19-летнему мошеннику 2 млн рублей. Аферист позвонил женщине и убедил ее перевести деньги якобы на «безопасный счет».