За сутки коронавирусом в Москве заболел 3341 человек, а выздоровело 4963 пациента

За сутки в столице выздоровели около пяти тысяч переболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве уже восьмой день подряд ежедневный прирост заболевших коронавирусом не превышает 5 тысяч случаев и продолжает снижаться, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. За 29 сентября Covid-19 выявили у 3 341 человека. А с 6 по 18 сентября, в пик заболеваемости, ежедневный прирост составлял от 5 до 9 тысяч случаев.

Также за минувшие сутки выздоровевшими врачи признали почти 5 тысяч москвичей - 4963 человека. Этот показатель тоже ниже показателей предыдущих недель. От последствий коронавируса 29 сентября скончались 28 пациентов.

При этом московская статистика по коронавирусу не отличается от общемирового тренда. За неделю с 19 по 25 сентября заболеваемость и смертность от Covid-19 снизились во всех регионах мира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

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