Жителю района Ростокино аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

«Я являюсь жителем района Ростокино. Недавно произошла мобилизация, мне принесли повестку. Я взял повестку, пришел в резервный пункт ВДНХ, в павильон №46, потому что здесь происходит сбор. Мне сказали, что я негоден, что по здоровью не прохожу. Очень быстро разобрались, мгновенно, минут за 20. Мне сказали, что я не подхожу к мобилизации и что могу быть свободен», - пояснил Кирилл Белозеров.

Ранее была распространена информация, что военным комиссариатом столицы совместно с правительством Москвы в сжатые сроки проведена полноценная масштабная работа по актуализации баз данных жителей мегаполиса, которые состоят на воинском учете. При выявлении случаев направления повесток на основании недостоверных данных, горожанам разосланы уведомления об отзыве этих повесток.

Мэр Москвы Сергей на своем персональном сайте рассказал, что в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.