Москвичу с бронью аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

В военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвич Леонид Парамонов поделился с журналистами своим опытом обращения в резервный пункт мобилизации. Сотрудник одного из столичных предприятий связи получил повестку из военкомата в рамках частичной мобилизации. Мужчина приехал в военный комиссариат и предоставил бронь от места работы. После проверки необходимой информации и документов повестка была отозвана.

«Позавчера мне пришла повестка с формулировкой «для сверки документов воинского учета». Когда я прибыл в военкомат, то уведомил, что наша организация, оператор связи, направляла списки сотрудников на бронь для отсрочки по частичной мобилизации, - рассказал Леонид Парамонов. - Коллеги все проверили, нашли меня в списке и выдали уведомление об отзыве повестки, а также отметили на повестке «мобилизации не подлежит».

Москвич уточнил, что сначала он приехал в Савеловский военный комиссариат. Затем оттуда был организован трансфер в резервный пункт сбора граждан на Пресненском Валу.

«В повестке было указано прибыть в военный комиссариат на улице Бутырский Вал, однако там были автобусы, которые перевозили на улицу Пресненский Вал - это резервный пункт сбора граждан военного комиссариата», - сообщил мужчина.

Леонид особо отметил высокую организацию работы и хорошо оборудованные помещения резервного пункта мобилизации.

«С точки зрения очередей там великолепное помещение, зал ожидания, очередей нет никаких, тут же обеспечивающие сотрудники приглашают, направляют в кабинеты, можно сказать, как на курорте - очень вольготное отношение, и все дружелюбно общаются, никто не повышает голос, все хорошо исполняют свою работу», - рассказал Парамонов.

Ранее то, что в Москве идет сверка и корректировка списков мобилизованных горожан, подтвердил мэр Сергей Собянин. Глава города сообщил, что в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

- С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа Президента и приказов Минобороны России, - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Глава города уточнил, что после дополнительной сверки списков военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток москвичам, которых мобилизовали на основании недостоверных или неточных данных. Сергей Собянин пообещал, что военкоматы будут и дальше уточнять списки призванных на службу. Кроме того, в столице появилась телефонная горячая линия по вопросам мобилизации.

Уточнить информацию по призывным повесткам москвичи могут по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.