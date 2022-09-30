Жителю района Ростокино аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

Для удобства получивших повестки горожан в Москве открыли резервные пункты мобилизации. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В военкоматах столицы продолжается масштабная работа по уточнению списков мобилизованных. Тем, кому повестки пришли по ошибке, их оперативно аннулируют. Житель района Ростокино Кирилл Белозеров рассказал журналистам, что тоже получил повестку и отправился в военный комиссариат, хотя по состоянию здоровья его не должны были призывать. Мужчина предоставил необходимые документы, и после проверки данных его повестка была отозвана.

«Недавно произошла мобилизация, мне принесли повестку. Я взял повестку, пришел в резервный пункт ВДНХ, в павильон №46, потому что здесь происходит сбор. Мне сказали, что я негоден, что по здоровью не прохожу. Очень быстро разобрались, мгновенно, минут за 20. Мне сказали, что я не подхожу к мобилизации и что могу быть свободен», - рассказал москвич.

Ранее то, что в Москве идет сверка и корректировка списков мобилизованных горожан, подтвердил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столичные военкоматы отзывают не соответствующие требованиям повестки. Глава города рассказал, что в военных комиссариатах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

- С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа Президента и приказов Минобороны России, - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Глава города уточнил, что после дополнительной сверки списков военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток москвичам, которых мобилизовали на основании недостоверных или неточных данных. Сергей Собянин пообещал, что военкоматы будут и дальше уточнять списки призванных на службу. Кроме того, в столице появилась телефонная горячая линия по вопросам мобилизации. Уточнить информацию по призывным повесткам москвичи могут по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.

Для удобства получивших повестки горожан в Москве открыли три резервных пункта мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Мобилизационный пункт на ВДНХ разместился в одном из павильонов выставочного центра. Он объединил три военных комиссариата - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Пункт в Музее Москвы организован на базе Тверского, Замоскворецкого и Красносельского комиссариатов. В Театр Виктюка приходят горожане, получившие повестки от Преображенского военкомата.