Собянин: В Москве создан Центр поддержки родственников мобилизованных граждан

Близкие призванных на военную службу могут обращаться за социальной помощью в Центр поддержки родственников мобилизованных граждан. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве появился Центр поддержки родственников мобилизованных граждан. Он разместился по адресу: улица Сергия Радонежского, д.1, , стр.1 (на территории центра занятости «Моя карьера»). Сюда родственники призванных на службу горожан могут обращаться со всеми своими проблемами и вопросам. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что семьи мобилизованных москвичей не останутся без помощи города.

«Приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные Силы. Мы понимаем, что это самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту», - написал Сергей Собянин в блоге на сайте мэра Москвы.

Центр на улице Сергия Радонежского начнет работу с 1 октября. Глава города подчеркнул, что его сотрудники не будут дожидаться, пока близкие военнослужащих придут к ним со своими проблемами, а сами будут обращаться к родным и выяснять, какую помощь они могут оказать семьям.

«Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу. И не будем дожидаться, пока к нам обратятся за помощью. В ближайшие дни организуем работу по проактивному предложению помощи семьям призванных на службу, будем на постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей», - подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее военный комиссар Замоскворецкого района Центрального административного округа Москвы Алексей Буянов сообщил, что в московских призывных пунктах мобилизованным начали выдавать обмундирование, в том числе теплые вещи, и сухие пайки.

«Правительством Москвы с объявлением частичной мобилизации было принято решение: помимо дополнительных денежных выплат обеспечивать наших мобилизованных ребят еще и вещевым имуществом от города Москвы. На вещевом складе мы приготовили и сейчас будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы», - рассказал Алексей Буянов журналистам.

Призывникам также выдают наборы для личной гигиены, термобелье и летний костюм.

«И все это укладывается во вместительный вещевой мешок. Заготовлено комплектов столько, сколько по плану будет частичной мобилизации в Москве, весь размерный ряд у нас есть, - подчеркнул военный комиссар Замоскворецкого района. - Помимо этого мы еще каждому мужчине даем сухие пайки на дорогу и на время оформления, чтобы ребята чувствовали себя сытыми, одетыми, чувствовали заботу города и государства».

Горожанам, мобилизованным ранее и уже отправившимся в учебные центры, также доставят необходимое обмундирование.