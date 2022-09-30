Синоптик Тишковец рассказал, каким будет октябрь в Москве и области

Октябрь в Москве в 2022 году будет крайне дождливым Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теплый, но сырой октябрь с выпадением объема осадков в 1,5-1,7 раза выше нормы спрогнозировал для Москвы ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, опубликовав пост об этом в своем Телеграм-канале.

При этом наиболее пасмурной окажется погода первой декады октября. В этот период выпадет в 2 раза больше нормы осадков. При этом температура будет держаться на 3-5 градусов выше средних показателей, будет тепло и сыро.

После 10 октября похолодает, температура окажется на 1-2 градуса меньше значений нормы. Будет дождливо, но в рамках средних многолетних показателей.

А в третьей декаде воздух вновь начнет прогреваться чуть выше нормы, а интенсивность осадков увеличится. Ожидается, что в последнюю треть октября их выпадет на 10-20% выше нормы.

Также Евгений Тишковец отметил, что нынешний сентябрь оказался настолько холодным, что едва не стал самым холодным сентябрем в Москве с начала века. По температурному показателю он занял второе место в списке самых холодных первых месяцев осени.

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