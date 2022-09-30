Жительница Москвы обвинила знакомого из соцсетей в изнасиловании в Москве-Сити на первом свидании

Мужчина надругался над девушкой в туалете массажного салона в Москве-Сити Фото: Олег ЗОЛОТО

Москвичка обвинила кавалера в изнасиловании на первом свидании. Девушка обратилась в полицию и заявила, что мужчина надругался над ней в туалете массажного салона в Москве-Сити, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, потерпевшая познакомилась с мужчиной в социальных сетях 23 сентября. В этот же день она решила пойти с незнакомцем на свидание. Сначала все было хорошо: молодой человек приехал на дорогой иномарке и повез жительницу столицы в ресторан. Затем пара отправилась в массажный салон. Там мужчина начал приставать к девушке: он затащил ее в туалет и изнасиловал.

Вернувшись домой, москвичка осознала, что с ней произошло. Она написала заявление в полицию. По словам девушки, насильник удалил все переписки и не оставил свой номер телефона.

Ранее KP.RU сообщал, что педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в вагоне метро Москвы. Полицейские задержали подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности малолетней. Возбуждено уголовное дело.