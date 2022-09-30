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Общество30 сентября 2022 13:27

Многодетному отцу из Строгино сразу после проверки данных в военкомате аннулировали повестку

Четвертый ребенок у мужчины родился летом, после уточнения данных в военкомате выданную повестку сразу же отозвали
Мила ГЕНЬ
Многодетному отцу из Строгино сразу после проверки данных в военкомате аннулировали повестку

Многодетному отцу из Строгино сразу после проверки данных в военкомате аннулировали повестку

Фото: Иван МАКЕЕВ

Многодетный отец из Строгино сразу после проверки данных в военкомате получил отзыв повестки. Евгений Матвеев рассказал об отсутствии проблем с получением отсрочки Агентству городских новостей «Москва».

Мужчина сообщил, что 22 сентября получил повестку из Хорошевского военкомата. На следующий день москвич прибыл в военкомат, где объяснил, что воспитывает четверых детей. Последний малыш появился летом 2022 года, данные о нем не пришли в военный комиссариат.

Сразу после проверки документов Евгению дали отсрочку и отправили домой к детям, отозвав повестку. Перед мужчиной извинились.

Ранее KP.RU писал, что повестку аннулировали и у жителя Ростокино. Мужчина не подходил для службы по здоровью.

В Москве ведется масштабная работа по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете. Тех, кому разослали повестки на основании недостоверных данных, уведомили об их отзыве.