Многодетному отцу из Строгино сразу после проверки данных в военкомате аннулировали повестку Фото: Иван МАКЕЕВ

Многодетный отец из Строгино сразу после проверки данных в военкомате получил отзыв повестки. Евгений Матвеев рассказал об отсутствии проблем с получением отсрочки Агентству городских новостей «Москва».

Мужчина сообщил, что 22 сентября получил повестку из Хорошевского военкомата. На следующий день москвич прибыл в военкомат, где объяснил, что воспитывает четверых детей. Последний малыш появился летом 2022 года, данные о нем не пришли в военный комиссариат.

Сразу после проверки документов Евгению дали отсрочку и отправили домой к детям, отозвав повестку. Перед мужчиной извинились.

Ранее KP.RU писал, что повестку аннулировали и у жителя Ростокино. Мужчина не подходил для службы по здоровью.

В Москве ведется масштабная работа по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете. Тех, кому разослали повестки на основании недостоверных данных, уведомили об их отзыве.