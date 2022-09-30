Мужчину отправят под суд за попытку убить малолетнего сына в Зеленограде Фото: Иван ВИСЛОВ

В Зеленограде завершилось расследование по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего сына. Его будут судить, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 26 марта 2022 года обвиняемый во время распития алкогольных напитков набросился на своего ребенка. Агрессивный родитель несколько раз ударил мальчика руками и ногами по голове. После этого мужчина не стал оказывать сыну медицинскую помощь, а принялся замывать кровь на полу.

Преступление смогла остановить мать ребенка: женщина вернулась домой и сразу вызвала на место бригаду скорой помощи. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Причиненные множественные телесные повреждения у ребенка классифицировали как тяжкий вред здоровью.

На этапе предварительного следствия специалисты провели несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Правоохранители установили, что в момент совершения преступления мужчина отдавал отчет своим действиям. Следователи собрали необходимые доказательства. Дело направили в суд.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина признался в убийстве коллеги после пьяной ссоры в Новой Москве. Он ударил знакомого ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.