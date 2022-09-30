Исполнителя заказного убийства собачницы в Новой Москве задержали. Фото: ГСУ СК РФ по Москве

Сотрудники правоохранительных органов на территории Санкт-Петербурга задержали исполнителя заказного убийства женщины в Новой Москве. Это 39-летий мужчина. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ СК Росси по Москве.

По данным следствия, вечером 5 сентября 2022 года недалеко от деревни Троица поселения Вороновское нашли тело 50-летней женщины с ранением головы.

Ранее по подозрению в совершении преступления задержали еще двух фигурантов уголовного дела – 52-летнего мужа погибшей и его сообщника. Они признали вину. Кроме того, 33-летний обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщал KP.RU, женщину убили на глазах у мужа во время прогулки с собакой в Новой Москве. Супруг погибшей, 52-летний пенсионер МВД заявил, что его жену застрелил неизвестный. Он якобы поругался с женщиной из-за отсутствия намордника на собаке. При этом в доме у супружеской пары нашли и изъяли травматический пистолет и патроны. Основное подозрение пало на мужа жертвы. Позднее мужчину все-таки задержали. По одной из версий, он пошел на преступление, чтобы завладеть имуществом женщины. Расследование по делу продолжается.