Лженастройщик вай-фая обокрал 94-летнюю пенсионерку на 147 тысяч рублей в Москве

Мужчина обокрал 94-летнюю пенсионерку под предлогом проверки работоспособности вай-фая в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 24-летний парень обокрал 94-летнюю пенсионерку. Он пришел в квартиру к своей будущей жертве, попросил телефон якобы для проверки работоспособности функции «вай-фай» и с помощью мобильного приложения перевел на свой счет 147 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре столицы.

Произошел этот инцидент 10 августа 2022 года. Обокравшего пенсионерку молодого человека задержали. В ходе допросов он полностью признал свою вину в содеянном. Также молодой человек возместил потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.

Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направили в Головинский районный суд Москвы. Теперь находчивый молодой человек ответит перед законом за кражу, совершенную с банковского счета, с причинением значительного ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо принудительные работы, либо крупный штраф.

Ранее KP.RU писал, что в Королеве лжегазовщики похитили у 88-летней пенсионерки два миллиона рублей.