В Москве заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации. На нее можно обратиться с вопросами, которые касаются соблюдения законодательства в сфере призыва на военную службу, отметили в ведомстве.

Специальная горячая линия будет работать круглосуточно. С 9:00 до 18:00 в будни позвонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97, а также по номеру 8 (495) 955-97-32. Телефон дежурного прокурора 8 (495) 951-81-68 будет работать с 18:00 до 09:00 и в нерабочие дни.

Напомним, ранее в МИСиС открыли ситуационный центр по вопросам мобилизации. Как писал KP.RU, кураторы будут находиться на связи со студентами и сотрудниками круглосуточно и без выходных. Задача центра — реагировать на сообщения, связанные с призывом на военную службу.

Горячую линию открыла и «Комсомольская правда». Сообщить о своей ситуации можно на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».