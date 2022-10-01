Владимир Ефимов: московские производители поставили по контракту на молочные кухни города более 26 тысяч тонн продукции

В столице действуют договора с городскими молокозаводами. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Москва не первый год решает важные для города и жителей вопросы с помощью офсетных контрактов. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с 2020 года в столице действуют подобные договора с городскими молокозаводами. Это позволило открыть местное производство необходимого для молочных кухонь детского питания. Сюда входят и сухие молочные смеси, закупаемые для Москвы ещё совсем недавно в разных регионах России и в Белоруссии. Офсет предполагает закупки столицей у производителей таких товаров, как молочные смеси, соки, пюре, каши и другие продукты для беременных и детей. Сумма на все выделена солидная - 30,6 миллиарда рублей. Договор рассчитан на восемь лет.

«Поставки в рамках офсета начались в этом году, - отметил заммэра. - В результате с того момента молочные кухни города получили свыше девяти миллионов наборов с продукцией – это более 26 тысяч тонн».

Заводы при этом занимались модернизацией, масштабы которой наглядно показывают вложения в развитие - свыше 2,1 миллиарда рублей. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, куда именно ушли инвестиции. Например, на создание линии по производству сухих молочных смесей, соков и пюре, а также обновление оборудования.

«Ежегодно эти комбинаты изготавливают свыше 1,3 миллиарда упаковок продукции, - уточнил глава ведомства. - Это позволяет закрыть около 20 процентов общегородской потребности жителей столицы в молочных продуктах».

По его словам, московские молокозаводы сегодня отправляют свои товары в том числе почти в каждый регион страны.

КОНКРЕТНО

Офсетные контракты в столице действуют и в других сферах. Среди них - здравоохранение. Благодаря уже оформленным пяти договорам Москва запланировала долгосрочные закупки лекарств и важных для пациентов медицинских изделий. Вложения инвесторов во все офсеты составят в целом 12,9 миллиарда рублей. Предприятия поставят городу различных товаров на 72,7 миллиарда рублей.

Напомним, с 1 июля 2022 года после вступивших в силу поправок в закон о контрактной системе закупок снизилась в десять раз минимальная сумма инвестиций для подписания офсета. Теперь вместо прежнего миллиарда рублей достаточно вложить 100 миллионов рублей. Это новшество привлечёт ещё больше тех, кто нацелен на сотрудничество с городом. Кроме того, в госзакупках сможет участвовать малый и средний бизнес.