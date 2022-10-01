Дожди и до +17 градусов ожидаются в Москве в первый день октября

Дожди и до +17 градусов ожидаются в Москве 1 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в первый день октября прогнозируется облачная погода, временами дождь, по области возможна гроза. Днем воздух прогреется до +15…+16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, влажность – 97%. В столице будет дуть юго-восточный, южный ветер 6-11 метров в секунду.

В ночь на 2 октября столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов. Облачная и дождливая погода сохранится. Порывы ветра стихнут до 4-9 метров в секунду. В дневные часы температура поднимется до +12…+14 градусов. В Подмосковье пройдут умеренные дожди, в столице также выпадут небольшие осадки.

Ранее KP.RU сообщал, что до середины октября 2022 года в Москве не ожидается ни ночных заморозков, ни первого снега. В ночные часы будет около +3…+8 градусов. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, первую половину месяца автомобилисты смогут ездить на летней резине.