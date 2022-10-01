Непроглядный туман накрыл Москву утром 1 октября

Москву накрыл густой туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в субботу, 1 октября, Москву накрыл густой туман, сообщает РИА Новости. Из-за серой дымки видимость на дорогах значительно снизилась. Многоэтажки утонули в белой пелене.

По прогнозам синоптиков, начало месяца в столице будет облачным, дождливым, но довольно теплым. При этом с 5 по 10 октября москвичам обещают «старое бабье лето». В эти дни ожидается солнечная, сухая погода.

Ранее KP.RU сообщал, что дожди и до +17 градусов ожидаются в Москве в первый день октября. В городе будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Облачная и дождливая погода также прогнозируется и в воскресенье, 2 октября. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, влажность – 97%. По прогнозам синоптика Московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, первый снег придет в столицу во второй половине октября.