Эксперт Кулаков спрогнозировал снижение цен на «вторичку» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России цены на вторичное жилье в ближайшее время продолжат снижаться, сообщил президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков в беседе с радио Sputnik.

Он напомнил, что с начала пандемии COVID-19 стоимость за один квадратный метр жилья в Москве увеличился почти вдвое. Причиной тому стали ажиотажный спрос на новостройки, государственная поддержка ипотеки и рост цен на строительные материалы.

«Вслед за первичным рынком ожидаемо подняли цены владельцы квартир. Но стагнация на рынке жилой недвижимости, которую мы наблюдаем в последние месяцы, не могла не отразиться на рынке вторичного жилья», - пояснил эксперт.

Кулаков добавил: сейчас на рынке недвижимости предложение значительно превышает спрос, поэтому собственникам приходится предоставлять покупателям дисконт. Теперь разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки в среднем достигает 15%, а в отдельных сегментах стоимость снижают на 20%.

По словам эксперта, тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости – это не сезонное явление, динамика сохранится в среднесрочной перспективе.

Ранее KP.RU сообщал, что названа стоимость самых дешевых квартир в новостройках Подмосковья. В топ попали Электросталь с вариантами за 4,9 млн рублей, Серпухов с «однушками» в среднем за 5,2 млн рублей, а также Лобня с квартирами на первичке за 5,5 млн рублей. Пятерку замыкает Пущино (5,8 млн рублей) и Дмитров (5,9 млн рублей).