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Общество1 октября 2022 6:26

Эксперт Кулаков спрогнозировал снижение цен на «вторичку»

Владельцы недвижимости все чаще предоставляют покупателям скидки
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Эксперт Кулаков спрогнозировал снижение цен на «вторичку»

Эксперт Кулаков спрогнозировал снижение цен на «вторичку»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России цены на вторичное жилье в ближайшее время продолжат снижаться, сообщил президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков в беседе с радио Sputnik.

Он напомнил, что с начала пандемии COVID-19 стоимость за один квадратный метр жилья в Москве увеличился почти вдвое. Причиной тому стали ажиотажный спрос на новостройки, государственная поддержка ипотеки и рост цен на строительные материалы.

«Вслед за первичным рынком ожидаемо подняли цены владельцы квартир. Но стагнация на рынке жилой недвижимости, которую мы наблюдаем в последние месяцы, не могла не отразиться на рынке вторичного жилья», - пояснил эксперт.

Кулаков добавил: сейчас на рынке недвижимости предложение значительно превышает спрос, поэтому собственникам приходится предоставлять покупателям дисконт. Теперь разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки в среднем достигает 15%, а в отдельных сегментах стоимость снижают на 20%.

По словам эксперта, тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости – это не сезонное явление, динамика сохранится в среднесрочной перспективе.

Ранее KP.RU сообщал, что названа стоимость самых дешевых квартир в новостройках Подмосковья. В топ попали Электросталь с вариантами за 4,9 млн рублей, Серпухов с «однушками» в среднем за 5,2 млн рублей, а также Лобня с квартирами на первичке за 5,5 млн рублей. Пятерку замыкает Пущино (5,8 млн рублей) и Дмитров (5,9 млн рублей).