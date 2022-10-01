СК требует арестовать предполагаемого убийцу собачницы в Новой Москве

СК требует арестовать подозреваемого в убийстве собачницы в Новой Москве Фото: ГСУ СК России по Москве

Следствие ходатайствует перед судом об аресте исполнителя заказного убийства 50-летней женщины в Новой Москве. 39-летнему уроженцу Архангельской области предъявили обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и п. «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство по найму»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Обвиняемый полностью признал вину и показал, как он совершил преступление. СК требует заключить фигуранта под стражу. Напомним, мужчину задержали на территории Санкт-Петербурга накануне, 30 октября.

Ранее KP.RU сообщал, что 5 сентября женщину убили на глазах у мужа во время прогулки с собакой в Новой Москве. По словам 52-летнего пенсионера МВД, его жену застрелил неизвестный, который якобы поссорился с ней из-за отсутствия намордника у пса. Позднее в доме у супружеской пары нашли оружие и патроны. В ходе расследования правоохранители задержали двух подозреваемых, одним из них оказался супруг погибшей. По одной из версий, он пошел на преступление, чтобы завладеть имуществом женщины.