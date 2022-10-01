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Общество1 октября 2022 7:36

Более 30 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за сильного тумана

Больше всего рейсов задержали во Внуково и Шереметьево
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Более 30 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за тумана 1 октября

Более 30 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за тумана 1 октября

Фото: Алина НИЗАМОВА

В московских аэропортах в субботу, 1 октября, из-за погодных условий отменили и задержали более 30 авиарейсов. Столицу накрыл густой туман. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, в аэропорту Внуково задержали на вылет 20 рейсов, еще шесть отменили. В Шереметьево не могут улететь пассажиры шести рейсов, еще один самолет задержали. В свою очередь, в Домодедово из-за неблагоприятной погоды отменили 3 рейса, один задержали. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что непроглядный туман накрыл Москву утром 1 октября. В белой пелене утонули многоэтажки, из-за дымки на дорогах снизилась видимость. В столице прогнозируется дождливая погода и до +15…+17 градусов. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Ночью похолодает до +10…+12 градусов. Атмосферные осадки сохранятся.