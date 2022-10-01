Москвич рассказал об оперативном отзыве повестки за один день в результате проверки данных в военкомате

«Я получил отзыв повестки. Саму повестку мне вручили недавно, вчера, не было понятия, почему она пришла. И сегодня мне вручили документ, отзыв моей повестки. <…> Оперативно сработали, буквально за один день», - рассказал Владислав Скрябнев.

Москвич добавил, что он в настоящее время на госслужбе.

«Мне кажется, именно бронь с работы помогла в этом плане. <…> Я работаю на благо района», - пояснил Владислав Скрябнев.

Ранее военным комиссариатом Москвы совместно с правительством столицы в сжатые сроки проведена полноценная масштабная работа по актуализации баз данных граждан, которые находятся на воинском учете. При выявлении случаем направления повесток на основании недостоверных данных оперативно рассылаются уведомления об отзыве таких повесток.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.