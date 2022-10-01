Главный гериатр Москвы объяснила, почему пожилым нужно выбирать молоко с низкой жирностью

Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым людям покупать молоко с низкой жирностью Фото: Shutterstock

Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина в День пожилого человека порекомендовала людям старшего возраста выбирать молочные продукты с пониженной жирностью, сообщает РИА Новости.

По словам специалистки, молочные продукты не противопоказаны пенсионерам, наоборот, в них много полезного легкоусвояемого белка. Основное ограничение при их употреблении – высокая жирность.

«Молочные продукты — это прекрасный пищевой продукт, с достаточным количеством белка, который хорошо усваивается, и поэтому, если человек любит и использует молочные продукты, то они, конечно, могут войти в дневной рацион пожилого человека», - пояснила врач.

Рунихина добавила, что при непереносимости лактозы кефир, йогурты и иные молочные продукты употреблять не стоит. Однако она отметила, что в пожилом возрасте пациенты обычно знают, какие продукты им не нужно включать в свой рацион.

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