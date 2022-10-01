Студент очник из Москвы получил отзыв повестки после проверки в военкомате данных

«Не знаю, по какой причине я получил повестку, мне пришел отзыв повестки в течение недели, вроде бы, по почте. <…> Я студент Московского городского педагогического университета, я не знаю, почему мне вообще пришла повестка, сегодня вот отправили вот это извещение, о том, что это ошибка была», - пояснил Алексей Кулешов.

Житель Москвы подчеркнул, что является студентом-очником четвертого курса.

Военный комиссариат Москвы совместно с правительством столицы оперативно провели полноценную масштабную работу по актуализации баз данных граждан, состоящих на воинском учете. По выявленным случаям направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.