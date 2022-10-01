Анастасия Ракова: Врачи московских поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций

Вице-мэр по вопросам социального развития города Анастасия Ракова рассказала, что в будущем сферы применения телемедицины в столице будут расширяться. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С февраля этого года во всех московских поликлиниках работает сервис телемедицины. За восемь месяцев столичные врачи провели 600 тысяч консультаций. Этой услугой воспользовались около 380 тысяч пациентов. Сейчас получить телемедицинскую консультацию могут пациенты с ОРВИ и подтвержденным случаями заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В феврале этого года во время омикрона мы внедрили сервис телемедицины в формате “врач - пациент” в московских поликлиниках для людей с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью, - рассказала Анастасия Ракова. - Также посредством телемедицины мы закрывали больничные без дополнительного визита на прием».

Телемедицинская консультация – это обычный прием у врача, но только онлайн. Доктор проверяет самочувствие больного, дает рекомендации, как лечиться, и отвечает на вопросы. Как и во время обычного приемы, врач оценивает состояние пациента, но только дистанционно. По аудио- или видеосвязи медики уточняют симптомы, показывающие, стало ли больному лучше или хуже, рассказывают, какие лекарства необходимо принимать, дают рекомендации. При необходимости пациента приглашают в поликлинику и записывают на очный прием. Информация о состоянии здоровья, которую медики получают во время телемедицинской консультации, заносится в электронную медицинскую карту. Эти данные доступны врачам поликлиники и скорой помощи. Пациенты могут посмотреть ее в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

«Телемедицина доказала свою эффективность: с момента запуска она позволила освободить 380 тысяч пациентов от лишних визитов в поликлиники. Медики столичных амбулаторий провели уже 600 тысяч таких консультаций. В перспективе мы планируем расширять области применения телемедицины», - отметила Анастасия Ракова.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «ЕМИАС. Телемедицина». Для доступа к сервису потребуется логин и пароль – они придут на телефон в смс-сообщении в случае подтверждения диагноза ОРВИ или COVID-19 сразу после визита в поликлинику или первичной аудиоконсультации с врачом.

Первый телемедицинский центр в Москве появился в марте 2020 года. Его сотрудники первыми в столице начали наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому. Сейчас телемедицинские службы работают в каждой поликлинике столицы. По решению мэра города Сергея Собянина они были созданы во всех медучреждениях столицы в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса «омикрон» в январе 2022 года.